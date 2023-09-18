Здоровье 18 сентября 2023, 16:20 Врач Мескина посоветовала сдать анализ на дефицит магния в сезон простуд

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С наступлением сезона простудных заболеваний россиянам следует сдать биохимический анализ крови, чтобы выявить дефицит магния. Об этом сообщила врач-инфекционист Елена Мескина, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, такое исследование врачи назначают тем пациентам, которые жалуются на бессонницу, слабость в мышцах и повышенную утомляемость. Кроме того, осенью стоит сделать тест на гомоцистеин для выявления дефицита витаминов.

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Врач отметила, что в случаях инфекционных заболеваний лучше всего сдавать общий анализ крови.