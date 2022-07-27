Врач Мескина объяснила, каким образом курение родителей может отразиться на детях

Главный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава Московской области Елена Мескина рассказала, как курение родителей может отразиться на их детях. Об этом написал Ura.ru.

По словам медика, эта пагубная привычка может привести к раздражительности, снижению иммунитета, сахарному диабету, артриту, заболеваниям кишечника и легких у детей.

«Во-первых, курение влияет на формирование иммунной системы легких. Вообще, у нас почти во всех органах есть иммунные клетки и ребенок находится в периоде формирования иммунитета. Во-вторых, эти факторы могут вызывать слабое, но тем не менее постоянное раздражение. Также в будущем во взрослой жизни курение откликнется болезнями цивилизации: сахарный диабет, заболевания кишечника, артрит. Кроме того, сами заболевания легких могут прогрессировать и ухудшаться, особенно если дети к этому предрасположены, например, аллергики <…>», — сообщила Мескина.

Врач добавила, что родители должны курить в том месте, где нет ребенка, например на улице или на балконе.