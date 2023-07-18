Здоровье 18 июля 2023, 14:19 Врач Мещерякова рассказала об опасности мороженого для людей со слабым иммунитетом

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Любимое летнее лакомство многих людей — мороженое. Однако оно может быть опасно для людей со слабым иммунитетом. Такой информацией поделилась диетолог Татьяна Мещерякова. Об этом сообщили «Известия».

Специалист подчеркнула, что в мороженом присутствует много жиров. Они могут навредить людям с избыточным весом. Кроме того, из-за десерта можно заработать простуду. Наиболее подвержены этому дети и люди со слабым иммунитетом. У детей первые симптомы могут появиться уже к вечеру после употребления лакомства, написало utro.ru.