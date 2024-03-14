Здоровье 14 марта 2024, 11:52 Врач Меркушева: частое употребление газировки грозит нарушением работы почек

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Употребление сладких газированных напитков может нарушить работу почек и усугубить сердечно-сосудистые риски. Об этом рассказала врач-нефролог, кандидат медицинских наук Людмила Меркушева в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, в газировке содержится большое количество мочевой кислоты, которая нередко становится причиной развития патологий почек. Также пагубным считается пристрастие к соленой пище.

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Для профилактики болезней почек врач посоветовала вести активный образ жизни, заниматься спортом и соблюдать питьевой режим.