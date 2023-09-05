Здоровье 05 сентября 2023, 15:56 Врач Мельникова: одним из главных виновников ухудшения состояния поджелудочной железы является алкоголь

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Алкоголь — это основной виновник ухудшения состояния поджелудочной железы. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова.

«Алкоголь — виновник 70% случаев хронического панкреатита. Для его развития достаточно всего 60-80 миллилитров чистого этилового спирта в сутки», — сообщила медик.

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К другим провоцирующим факторам болезней органа относятся высококалорийное питание и курение, написала Neva.Today.

Врач отметила, что спровоцировать панкреатит может и бесконтрольный прием лекарственных препаратов.