Здоровье 28 декабря 2023, 14:39 Врач Мельников рассказал, что пациенты с взрывными травмами обычно проходят длительное лечение

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Руководитель Центра хирургии кисти и реконструктивной микрохирургии ГКБ имени С. С. Юдина Виктор Мельников в беседе с изданием «ФедералПресс» рассказал, что полученные при запуске пиротехники травмы — одни из самых распространенных в период Нового года. Их опасность заключается в том, что пациенту придется проходить длительное лечение.

«Она (травма. — ред.) не проходит бесследно, она оставляет какие-то повреждения, зачастую даже невидимые глазом, которые потом проявляются со временем», — сказал врач.

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Мельников добавил, что любое пиротехническое изделие лучше не брать в руки и отходить от него как можно дальше.