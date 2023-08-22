Здоровье 22 августа 2023, 12:05 Врач Мелехова рассказала, почему лечение зубов стоит дорого Врач Мелехова: когда евро и доллар откатываются назад, цены не откатываются

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Челюстно-лицевой хирург, основатель собственной клиники Вероника Мелехова в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» рассказала, с чем связаны высокие цены на лечение зубов.

По словам медика, подъем курса доллара и евро увеличивает стоимость расходных материалов и инструментов и приводит к росту закупочных цен. Причем оплата за услуги производится по курсу.

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«Когда евро и доллар откатываются назад, цены не откатываются, поэтому и стоматологические клиники не могут снижать прайс», — процитировали «Дни.ру» Мелехову.

В стоимость лечения зубов медики также закладывают и расходы на свое обучение. Сегодня один двухдневный курс может обойтись специалисту в 100-200 тысяч рублей.