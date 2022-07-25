Врач Мелехин заявил, что спортивное питание содержит много калорий

Спортивный врач Илья Мелехин заявил, что продукты питания, предназначенные для спортсменов, содержат большое количество калорий. Если их не расходовать правильно, то можно набрать лишний вес. Об этом он сообщил радиостанции Sputnik.

Врач отметил, что особенно опасны в этом плане протеиновые батончики, которые намного калорийнее обычных снеков.

«Протеиновый батончик — это звучит красиво, звучит спортивно, но при его употреблении может вырасти не мышечная масса, а жировая. Это происходит, если мы воспринимаем протеиновые батончики в качестве обычной пищи. Дело в том, что там много калорий и, если употреблять такую еду не в спортзале во время интенсивных занятий, то мы не пускаем в работу эти калории. В итоге мы набираем лишний вес, который нам не нужен», — сказал Мелехин.

Специалист добавил, что протеиновый батончик можно съесть в качестве перекуса, когда нет времени принимать обычную пищу. Также можно съесть его во время занятий спортом, когда полученные калорий уйдут на энергию, а не отложатся в виде жира.