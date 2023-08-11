Здоровье 11 августа 2023, 23:09 Врач Мелехин назвал изменения памяти главным признаком псевдодеменции

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Некоторые люди могут сталкиваться с псевдодмменцией. Кандидат психологических наук, психоаналитик и когнитивно-поведенческий терапевт Алексей Мелехин рассказал, кто подвержен такому состоянию. Об этом сообщил сайт aif.ru.

По словам специалиста, доброкачественные когнитивные изменения часто говорят о наличии психологических нарушений. Расстройства памяти, речи и внимания могут возникать при тревожных расстройствах, написал «ФедералПресс».

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«При депрессии бывает то, что называют псевдодеменцией. То есть действительно происходит забывчивость, трудности подбора слов, особенно ярко это проявляется при клинических депрессиях», — отметил Мелехин.