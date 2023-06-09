Здоровье 09 июня 2023, 11:04 Врач Медведев рассказал, что квас противопоказан людям с проблемами с ЖКТ

Читать 360tv в

Людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, не стоит пить квас. Об этом Lenta.ru рассказал завкафедрой фармакологии МГУ им. Ломоносова Олег Медведев.

Содержание углекислого газа в квасе может вызвать обострение хронических заболеваний, вздутие живота и дискомфорт. Кроме того, как добавила «Общественная служба новостей», в напитке много сахара. Он также вредит организму.

Реклама

«Растворенный в напитках сахар особенно опасен: он практически моментально всасывается в кровь, вызывая резкий подъем уровня глюкозы, что провоцирует инсулинорезистентность и повышает нагрузку на поджелудочную железу», — сказал Олег Медведев.

Авторы: