25 января 2024, 16:07
Врач Медкова рассказала, что коклюш сейчас в основном поражает подростков и младенцев
Старший научный сотрудник НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, врач-педиатр Алиса Медкова в беседе с ИА НСН озвучила особенности коклюша в 2024 году. По ее словам, инфекция поражает в основном младенцев и подростков в возрасте 13-14 лет.
Среди взрослого населения все больше встречаются стертые формы.
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«Также активно болеет подростковая группа — дети старше 13-14 лет. Взрослые тоже болеют, встречается все больше типичных форм заболевания среди них, обычно они болеют стертыми формами», — добавила Медкова.
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