19 февраля 2024, 15:53
Врач Мацкевич посоветовала метеозависимым побольше дышать свежим воздухом
В период мощных магнитых бурь и перепадов температур метеозависимым людям стоит побольше дышать свежим воздухом и снизить уровень стресса. Об этом сообщила врач-терапевт Надежда Мацкевич в беседе с Life.
По словам специалиста, изменения погоды остро ощущают пациенты с сердечно-сосудистыми, хроническими заболеваниями и гипертоники. При температурных перепадах им необходимо питаться легкой здоровой пищей и побольше отдыхать, сообщили «Дни.ру».
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«При грамотной медикаментозной коррекции возможно снизить негативные проявления метеозависимости, сохранив активность и не нарушив свои планы», — отметила врач.
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