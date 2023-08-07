07 августа 2023, 16:07
Врач Маскин: длительный прием обезболивающих вредит работе ЖКТ
Употребление обезболивающих препаратов в течение длительного времени грозит нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал врач Максим Маскин в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, частый прием таких средств повреждает слизистую оболочку желудка и повышает риски развития язвенной болезни. Также обезболивающие могут нарушать работу печени, поэтому людям с почечной недостаточностью следует принимать их с осторожностью.
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Врач отметил, что зачастую на фоне употребления препаратов у пациентов развивается психологическая зависимость, сообщил сайт kp.ru.
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