Здоровье 07 августа 2023, 16:07 Врач Маскин: длительный прием обезболивающих вредит работе ЖКТ

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Употребление обезболивающих препаратов в течение длительного времени грозит нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал врач Максим Маскин в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, частый прием таких средств повреждает слизистую оболочку желудка и повышает риски развития язвенной болезни. Также обезболивающие могут нарушать работу печени, поэтому людям с почечной недостаточностью следует принимать их с осторожностью.

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Врач отметил, что зачастую на фоне употребления препаратов у пациентов развивается психологическая зависимость, сообщил сайт kp.ru.