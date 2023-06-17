Здоровье 17 июня 2023, 10:21 Врач Масякин опроверг миф о неизлечимости женского алкоголизма «Лента.ру»: нарколог Масякин развеял миф о неизлечимости женского алкоголизма Фото: freepik.com

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Женщин, страдающих алкогольной зависимостью, можно вылечить при правильном медицинском подходе. Об этом сообщил директор МНПЦ наркологии депздрава Москвы Антон Масякин «Ленте.ру».

«Все рассказы о том, что женский алкоголизм неизлечим, являются просто выдумками, которые уже неоднократно были опровергнуты реальной наркологической практикой», — отметил он.

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По словам специалиста, в наше время отсутствуют какие-либо преграды для лечения женского алкоголизма. В современной наркологии достаточно средств и методов этого.

Несмотря на специфику женского алкоголизма в силу особенности организма, благодаря индивидуальному подходу, грамотной работе психиатров-наркологов и психологов можно добиться длительной ремиссии, добавил Масякин.

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