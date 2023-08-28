28 августа 2023, 11:39
Врач Машковский: долгое нахождение под кондиционером вызывает головные боли
Длительное нахождение человека под прямым потоком холодного воздуха из кондиционера может стать причиной возникновения головных болей. Об этом сообщил кандидат медицинских наук Евгений Машковский в беседе с RuNews24.ru.
По словам специалиста, уровень кислорода может снизиться в помещении с работающим кондиционером, в котором плотно закрыты все окна и отсутствует вентиляция. На фоне этого появляются мигрени, ощущения слабости и усталости.
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Для профилактики таких последствий врач посоветовал раз в два часа открывать окна для обмена воздуха.
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