Здоровье 28 августа 2023, 11:39 Врач Машковский: долгое нахождение под кондиционером вызывает головные боли

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Длительное нахождение человека под прямым потоком холодного воздуха из кондиционера может стать причиной возникновения головных болей. Об этом сообщил кандидат медицинских наук Евгений Машковский в беседе с RuNews24.ru.

По словам специалиста, уровень кислорода может снизиться в помещении с работающим кондиционером, в котором плотно закрыты все окна и отсутствует вентиляция. На фоне этого появляются мигрени, ощущения слабости и усталости.

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Для профилактики таких последствий врач посоветовал раз в два часа открывать окна для обмена воздуха.