Здоровье 23 января 2024, 12:37 Врач Масгутов рассказал, что во время падения на льду нельзя расставлять руки и ноги

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Кандидат медицинских наук, врач интегративной медицины Руслан Масгутов в беседе с Pravda.Ru рассказал, как правильно падать во время гололеда. По словам медика, ни в коем случае нельзя расставлять руки и ноги.

Такое падение особенно опасно для пожилых людей, поскольку они страдают остеопорозом и часто получают перелом шейки бедра.

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Врач посоветовал падать калачиком, не приземляясь на суставы.

«Когда человек приземляется на суставы, легко получить, например, перелом лучевой кости. Такие переломы долго заживают, а даже после восстановления функция кисти может вернуться не в полном объеме», — сказал медик.