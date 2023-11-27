Здоровье 27 ноября 2023, 18:49 Врач Масгутов рассказал, что металлический привкус во рту может указывать на наличие сахарного диабета

Читать 360tv в

Металлический привкус во рту, а также запах ацетона в выдыхаемом воздухе могут указывать на наличие сахарного диабета. Об этом изданию Pravda.Ru рассказал врач интегративной медицины, кандидат медицинских наук Руслан Масгутов.

По словам медика, иногда подобный запах появляется у человека, который начал использовать кетодиету. В период ее соблюдения печень чрезмерно вырабатывает кетоновые тела, которые и создают его.

Реклама

Неприятный запах, возникающий вместе с потом, может сообщать о проблемах с кишечником. Иногда он говорит о высоком уровне патогенной нагрузки в виде бактерий или вирусов, добавил Масгутов.