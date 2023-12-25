Здоровье 25 декабря 2023, 16:08 Врач Масгутов: хроническая усталость указывает на проблемы с почками

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Упадок сил, хроническая усталость и желание поскорее прилечь указывают на наличие проблем с почками. Об этом рассказал врач интегративной медицины и кандидат медицинских наук Руслан Масгутов, сообщила Pravda.Ru.

По словам специалиста, в таких случаях почки не фильтруют жидкость в организме в полной мере и не выводят токсины. При малейшем сбое в работе органа накапливаются продукты распада жизнедеятельности, отсюда и возникает усталость.

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Кроме того, указывать на хроническую почечную недостаточность могут прерывистый сон, апноэ, кожный зуд и мышечные спазмы, добавил врач.