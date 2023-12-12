Здоровье 12 декабря 2023, 12:43 Врач Мартынова предупредила, что жевание жвачки больше трех минут может привести к эрозии желудка

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Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог Елена Мартынова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что жевание жвачки дольше трех минут может привести к эрозии желудка или к гастриту.

Дело в том, что при жевании жевательной резинки, которую наш мозг воспринимает как еду, происходит резкое выделение слюны.

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«Если жевание продолжается больше трех минут, рефлекторно выделяется большое количество соляной кислоты и желудочного сока», — процитировали «Известия» специалиста.

Кроме того, жвачка способствует размножению микроорганизмов, вызывающих кариес, и нарушает баланс полезных бактерий.