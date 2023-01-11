Здоровье 11 января 2023, 15:18 Врач Мартыненко посоветовала родителям не давать антибиотики детям без надобности

Читать 360tv в

Врач-педиатр Клинико-диагностического центра МЕДСИ в Щелково Светлана Мартыненко в разговоре с журналистами Life рассказала, что ни в коем случае нельзя давать ребенку антибиотики при первых проявлениях болезни.

Как заметила медик, вирусные и бактериальные инфекции имеют одну и ту же клиническую картину, однако лечатся совершенно по-разному.

Реклама

«Поэтому только врач может принять решение о необходимости терапии, направленной на возбудителя, и назначить адекватное этиотропное лечение — противовирусные препараты или антибиотики», — сказала Мартыненко.

Реклама

Антибиотики можно давать детям только при строгих показаниях. Врач напомнила, что они бесполезны при вирусной респираторной инфекции.