21 декабря 2022, 18:16
Врач Маршинцева порекомендовала метеозависимым людям пить побольше воды
Резкая смена погоды в виде потепления ожидается в Москве и Подмосковье. О том, как сохранить хорошее самочувствие метеозависимым людям при таком резком скачке температуры рассказала Врач-кардиолог Юлия Маршинцева в интервью «Москве 24».
По словам специалиста, людям с такой проблемой в периоды смены погоды необходимо как можно больше пить воды и особо не перенапрягать свой организм. Большинство метеозависимых людей в резкие перепады температур чувствуют упадок сил и слабость. Чтобы избавиться от этих неприятных симптомов, рекомендуется также выпить крепкий кофе или чай.
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Кроме того, кардиолог посоветовала людям с такой проблемой в период резкой смены погоды побольше отдыхать и поднимать давление при помощи объема жидкости.
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