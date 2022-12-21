Здоровье 21 декабря 2022, 18:16 Врач Маршинцева порекомендовала метеозависимым людям пить побольше воды

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Резкая смена погоды в виде потепления ожидается в Москве и Подмосковье. О том, как сохранить хорошее самочувствие метеозависимым людям при таком резком скачке температуры рассказала Врач-кардиолог Юлия Маршинцева в интервью «Москве 24».

По словам специалиста, людям с такой проблемой в периоды смены погоды необходимо как можно больше пить воды и особо не перенапрягать свой организм. Большинство метеозависимых людей в резкие перепады температур чувствуют упадок сил и слабость. Чтобы избавиться от этих неприятных симптомов, рекомендуется также выпить крепкий кофе или чай.

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Кроме того, кардиолог посоветовала людям с такой проблемой в период резкой смены погоды побольше отдыхать и поднимать давление при помощи объема жидкости.

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