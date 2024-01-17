Здоровье 17 января 2024, 17:51 Врач Марнова посоветовала не пользоваться каплями в нос людям с аритмией

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Сосудосуживающие капли в нос могут вызвать нарушение сердечного ритма. Такие препараты не стоит использовать людям с аритмией, сообщила врач-отоларинголог Светлана Марнова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, капли провоцируют нарушение сердечного ритма. Также сосудосуживающие препараты нельзя применять при глаукоме, атрофическом рините и после хирургических вмешательств на головном мозге, сообщила Общественная Служба Новостей.

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Злоупотреблять такими каплями не стоит и здоровым людям — они могут вызвать аллергию, головную боль и судороги, отметила врач.