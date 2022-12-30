Здоровье 30 декабря 2022, 15:35 Врач Марина Руденко рассказала, как продлить молодость с помощью коллагена freepik

Читать 360tv в

Сейчас очень популярны косметические средства и биологические добавки с коллагеном, но не все они помогают сохранить молодость. Об этом изданию «Петербургский дневник» рассказала врач-дерматовенеролог и косметолог Марина Руденко.

Коллаген — это белок, который, попадая в организм, расщепляется на аминокислоты. Но он необязательно будет стимулировать синтез собственного, на это влияют много факторов. Главным образом, здоровье человека, состояние его ЖКТ и гормонального фона, уровня глюкозы. Также синтерзу коллагена мешают некоторые хронические забрлевания.

Реклама

В любом случае, если человек решился на прием БАДов, то важно не смешивать животный или морской коллаген с гилуроновой кислотой. Между их приемами должен пройти хотя бы час. Курс обычно длится три месяца, для людей старше 40 лет — полгода.

Реклама

Марина Руденко добавила, что в использовании косметических средств с коллагеном смысл присутствует. Потому что так он действительно проникает в кожу, к тому же усиливает эффект масел.