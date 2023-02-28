Здоровье 28 февраля 2023, 17:36 Врач Марина Константинова рассказала о главных ошибках в питании во время Великого поста

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Во время Великого поста люди нередко забывают, что питание должно быть сбалансированным. Об этом Ura.ru рассказала врач-терапевт «ИНВИТРО-Урал» Марина Константинова.

По ее словам, постящиеся часто злоупотребляют слишком сладкой или соленой пищей. Также не стоит увеличивать порции, потому что растительная пища медленнее насыщает организм.

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«Неправильно выбирать в магазине продукты со словом „постное“, так как в их в состав входит большое количество консервантов, сои, крахмала, трансжиров, поэтому необходимо изучать состав продуктов», — сказала Марина Константинова.

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Кроме того, как добавили «Известия», нужно добавлять в рацион побольше белка. Растительный белок можно получить из бобовых, грибов и орехов.