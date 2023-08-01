Здоровье 01 августа 2023, 13:35 Врач Марьенко: курение провоцирует почти 90% случаев рака легких

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Курение является главным фактором развития рака легких и провоцирует около 90% всех случаев опухолевого заболевания. Об этом рассказала врач-онколог Анастасия Марьенко в беседе с RT.

По словам специалиста, чаще всего жертвами рака легких становятся мужчины старше 50 лет, которые курили на протяжении многих лет. Также риски развития заболевания повышаются при работе на вредном производстве.

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Врач отметила, что рак легких на ранних стадиях хорошо поддается лечению, в случае подозрений на заболевание следует провести провести компьютерную томографию и скрининг.