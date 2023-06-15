Здоровье 15 июня 2023, 17:37 Врач Мансурова посоветовала есть медленнее и пить воду, чтобы продлить чувство сытости

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Чтобы дольше оставаться сытым между приемами пищи, следует помнить о нескольких простых правилах.Об этом Life рассказала врач-диетолог Ирина Мансурова.

Она объяснила, что не стоит тратить на трапезу менее 20 минут. Мозгу нужно время, чтобы получить сигнал о насыщении. Поэтому рекомендуется очень тщательно пережевывать пищу и не торопиться. Не стоит забывать и о норме потребления простой воды. Нужно выпивать не менее двух литров в день.

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Еще один важный момент — это рацион. Врач посоветовала добавить в него больше бобовых, овощей и рыбы.

«Жирная рыба содержит жирные кислоты омега-3 и тоже быстро насыщает без вреда фигуре. Комплекс клетчатки, белков и жиров в орехах активизирует гормоны сытости. Таким образом, вы быстро насыщаетесь от небольшой горсти и съедаете значительно меньше в течение дня. И они ускоряют метаболизм на 11%», — отметила Ирина Мансурова.

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