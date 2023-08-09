09 августа 2023, 20:00
Врач Мановская заявила, что женщины живут дольше из-за эстрогена
Средняя продолжительность жизни женщин выше, чем у мужчин. Врач-терапевт и нутрициолог Елена Мановская рассказала, с чем связано такое явление. Об этом сообщил «МИР24».
По словам специалиста, женщины живут дольше мужчин за счет наличия Х-хромосом. Они обеспечивают резервную систему для определенных генетических нарушений.
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«Кроме того, эстроген, — гормон, преимущественно встречающийся у женщин, помогает защитить от сердечных заболеваний, остеопороза и снижения когнитивных функций», — пояснила Мановская.
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