Здоровье 09 августа 2023, 20:00 Врач Мановская заявила, что женщины живут дольше из-за эстрогена

Читать 360tv в

Средняя продолжительность жизни женщин выше, чем у мужчин. Врач-терапевт и нутрициолог Елена Мановская рассказала, с чем связано такое явление. Об этом сообщил «МИР24».

По словам специалиста, женщины живут дольше мужчин за счет наличия Х-хромосом. Они обеспечивают резервную систему для определенных генетических нарушений.

Реклама

«Кроме того, эстроген, — гормон, преимущественно встречающийся у женщин, помогает защитить от сердечных заболеваний, остеопороза и снижения когнитивных функций», — пояснила Мановская.