22 августа 2023, 23:52
Врач Мановска заявила, что рыба поможет облегчить симптомы ожогов
При появлении на теле солнечных ожогов в рацион стоит добавить рыбу. Этот продукт поможет облегчить неприятные симптомы. Такой информацией поделилась врач-терапевт, нутрициолог, эксперт Coral Club Елена Мановска. Об этом сообщила Pravda.Ru.
Мановска пояснила, что от ожогов помогают омега-3 жирные кислоты. Они содержатся в жирной рыбе — такой, как лосось. Кроме того, помочь может льняное семя. По словам врача, эти продукты обладают противовоспалительными свойствами, из-за чего ожоги проходят быстрее и становятся менее болезненными.
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