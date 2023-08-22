Здоровье 22 августа 2023, 23:52 Врач Мановска заявила, что рыба поможет облегчить симптомы ожогов

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При появлении на теле солнечных ожогов в рацион стоит добавить рыбу. Этот продукт поможет облегчить неприятные симптомы. Такой информацией поделилась врач-терапевт, нутрициолог, эксперт Coral Club Елена Мановска. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Мановска пояснила, что от ожогов помогают омега-3 жирные кислоты. Они содержатся в жирной рыбе — такой, как лосось. Кроме того, помочь может льняное семя. По словам врача, эти продукты обладают противовоспалительными свойствами, из-за чего ожоги проходят быстрее и становятся менее болезненными.