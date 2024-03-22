Здоровье 22 марта 2024, 10:35 Врач Маневич рассказал, что для остановки крови из носа можно использовать перекись водорода

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Использование перекиси водорода — один из наиболее эффективных методов остановки носового кровотечения, если речь идет о первой помощи. Об этом изданию РИАМО сообщил врач-оториноларинголог Игорь Маневич.

Медик рассказал, что для остановки крови необходимо взять кусочек ватки, смочить ее в перекиси водорода и вставить неглубоко в преддверие носа. Вату необходимо прижать крылом носа, подержав ее две-четыре минуты, передала «Вечерняя Москва».

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Если такой метод не помогает, следует обратиться за медицинской помощью. Врач-отоларинголог должен дать консультацию после определения причины кровотечения, добавил Маневич.