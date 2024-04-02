Здоровье 02 апреля 2024, 18:37 Врач Мамедова: накопительный эффект от регулярного употребления алкоголя разрушителен для организма

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Многие считают, что бокал вина по выходным не вредит здоровью. Однако накопительный эффект от регулярного употребления алкоголя разрушителен для организма, сообщила врач-кардиолог Мехмана Мамедова сайту kp.ru.

По словам специалиста, особенно подобное злоупотребление опасно для людей с заболеваниями сердца, сосудов и почек. Любая алкогольная нагрузка будет для них критичной.

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«Накопительный эффект от регулярного употребления алкоголя разрушителен для организма. Даже если ты в течение недели не пьешь, а потом на выходных — употребляешь», — отметила Мамедова.