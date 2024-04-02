02 апреля 2024, 18:37
Врач Мамедова: накопительный эффект от регулярного употребления алкоголя разрушителен для организма
Многие считают, что бокал вина по выходным не вредит здоровью. Однако накопительный эффект от регулярного употребления алкоголя разрушителен для организма, сообщила врач-кардиолог Мехмана Мамедова сайту kp.ru.
По словам специалиста, особенно подобное злоупотребление опасно для людей с заболеваниями сердца, сосудов и почек. Любая алкогольная нагрузка будет для них критичной.
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«Накопительный эффект от регулярного употребления алкоголя разрушителен для организма. Даже если ты в течение недели не пьешь, а потом на выходных — употребляешь», — отметила Мамедова.
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