Здоровье 07 июля 2023, 18:25 Врач Мамедов посоветовал не совмещать препараты для понижения давления

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Во время приступов гипертонии некоторые люди начинают заниматься самолечением, что может быть опасно для организма. Такой информацией поделился профессор, кардиолог, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Специалист посоветовал не принимать несколько препаратов одновременно. Некоторые из препаратов могут быть несовместимы между собой. Такой подход способен привести к гипотонии, что является не менее опасным состоянием.

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«В любом случае пациент с хронической гипертонией должен регулярно принимать препараты. Это снижает риск скачкообразного повышения артериального давления», — рассказал Мамедов.