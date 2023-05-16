Здоровье 16 мая 2023, 17:45 Врач Мамаева рассказала, что прививка от клещей начинает действовать через 2 недели после введения препарата

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Спустя две недели после введения вакцины можно не опасаться встречи с клещом. Об этом «ФедералПресс» рассказала терапевт «УГМК-Здоровье» Ольга Мамаева.

Она объяснила, что первый раз вакцину вводят три раза в год. А потом повторно — еще каждые три года.

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«Если мы недавно поставили прививку, то в течение двух недель стоит минимизировать риски укуса клещом», — рассказала Ольга Мамаева.

Она добавила, что также важной частью профилактики является правильно выбранная одежда. На прогулку лучше надевать закрытую обувь, брюки и верх с длинным рукавом.

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