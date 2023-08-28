28 августа 2023, 14:35
Врач Малышева заявила, что яблоки не принесут пользы организму, если их неправильно есть
Несмотря на большое количество полезных веществ, яблоко не сможет обогатить организм, если употреблять его неправильно. Такой информацией поделилась врач и ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на эфир программы.
По словам специалиста, все полезные элементы содержатся в сердцевине яблока, а не в его мякоти. Чтобы в организм поступили правильные вещества, фрукт стоит съесть целиком. При этом, вопреки распространенному мнению, витаминов в яблоках почти нет.
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«В яблоке нет железа, это все иллюзия, это все обман. В яблоке практически нет витамина С», — пояснила Малышева.
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