Здоровье 28 августа 2023, 14:35 Врач Малышева заявила, что яблоки не принесут пользы организму, если их неправильно есть

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Несмотря на большое количество полезных веществ, яблоко не сможет обогатить организм, если употреблять его неправильно. Такой информацией поделилась врач и ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на эфир программы.

По словам специалиста, все полезные элементы содержатся в сердцевине яблока, а не в его мякоти. Чтобы в организм поступили правильные вещества, фрукт стоит съесть целиком. При этом, вопреки распространенному мнению, витаминов в яблоках почти нет.

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«В яблоке нет железа, это все иллюзия, это все обман. В яблоке практически нет витамина С», — пояснила Малышева.