Здоровье 30 ноября 2022, 15:19 Врач Малышева рассказала, как восполнить недостаток солнечной активности в зимнее время Врач Малышева: спорт и свекла компенсируют недостаток солнечной активности Unsplash

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Врач-дерматолог, косметолог Татьяна Малышева в разговоре с изданием Life рассказала, как восполнить дефицит солнца и его благотворное влияние на организм в осенне-зимний период.

По словам медика, недостаток солнечной активности, а следовательно — витамина D, может стать причиной нарушения биоритмов, сонливости, а также ухудшения настроения и неврозов. Небольшие прогулки на свежем воздухе способны улучшить общее самочувствие.

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«Нужно больше двигаться и гулять на свежем воздухе, даже если на улице пасмурно. Хотя бы 15 минут в день под воздействием дневного света проводить обязательно, это обеспечит клетки кислородом и улучшит самочувствие», — сообщила Малышева.

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Врач посоветовала обратить внимание на продукты, в состав которых входят полезные нитраты.

«Также не будем забывать про продукты, содержащие полезные нитраты. Главный из них — красная свекла», — резюмировала Малышева.