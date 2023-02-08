Здоровье 08 февраля 2023, 22:17 Врач Малышев рассказал, какие симптомы говорят о легкой форме коронавируса Врач Малышев посоветовал обращаться к врачу при продолжительном кашле

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Пандемия коронавируса не завершилась, поэтому важно при первых признаках заболевания обращаться к врачу. Ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Николай Малышев рассказал, на что стоит обратить внимание. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

По словам специалиста, насторожиться стоит в том случае, когда человек кашляет на протяжении длительного времени, сталкивается с насморком или слабостью. Основанием для похода к врачу должна послужить высокая температура, одышка, а также боли в сердце.

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«Зачастую больной не отдает отчет в тяжести своей ситуации. Кроме того, он может стать разносчиком серьезной инфекции, например, коклюша», — пояснил Малышев.

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