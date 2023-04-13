Здоровье 13 апреля 2023, 16:18 Врач Малыхина рассказала, как жить полноценной жизнью с болезнью Паркинсона Врач Малыхина заявила, что лечение может снизить проявление болезни Паркинсона

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Во время болезни Паркинсона в мозге человека начинают отмирать клетки. Заведующая неврологическим отделением № 3 Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, невролог-паркинсонолог Елена Малыхина рассказала, как жить с этим заболеванием. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По словам специалиста, говорить о появлении болезни могут такие симптомы, как проблемы со сном, появление запоров и снижение обоняния. После возникает дрожь в конечностях. Медик подчеркнула, что часто болезнь может не проявлять себя на протяжении срока от восьми до 10 лет.

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«Основное, на что надо обратить внимание, — нет ли замедленности, и если наблюдается дрожание, то это должно навести на мысль о паркинсонизме», — рассказала Малыхина.

Медик подчеркнула, что пациентам, которые страдают этим заболеванием, требуется регулярное наблюдение в динамике. При необходимой помощи такие люди могут жить полноценной жизнью, а прогрессирование болезни будет замедленным.