31 мая 2023, 11:21
Врач Малиновская рекомендовала посидеть в темноте, чтобы перезагрузить нервную систему
Посидеть в тишине и темноте может быть очень полезно для организма. Об этом «Общественной службе новостей» рассказала врач-физиотерапевт Видновской районной клинической больницы Минздрава Подмосковья Светлана Малиновская.
По ее словам, многие знают о пользе тишины, но нельзя недооценивать темноту. Отсутствие света помогает успокоиться и перезагрузить нервную систему.
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«Так проще побыть наедине с собой, успокоиться. Немногие знают, что, например, в России есть даже целые музеи и рестораны, куда зритель приходит, чтобы побыть „внутри себя“, в темноте», — рассказала врач.
Как отметила «Свободная пресса», когда свет отсутствует, мозг не получает от фоторецепторов информацию. Это помогает отдохнуть нервной системе. Врач добавила, что спать обязательно нужно в полной темноте.
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