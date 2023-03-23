Здоровье 23 марта 2023, 16:22 Врач Малиновская рассказала, на какие симптомы стоит обратить внимание постящимся

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Великий пост в этом году проходит с 27 февраля по 15 апреля. О том, при возникновении каких симптомов стоит прекратить поститься, рассказала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Минздрава МО Светлана Малиновская в беседе с «Общественной службой новостей».

По словам специалиста, негативные последствия для здоровья могут возникнуть вследствие слишком строгого ограничения в питании.

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Врач отметила, что при возникновении у постящегося мышечных судорог, головокружения и тошноты стоит немедленно обратиться к врачу.

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