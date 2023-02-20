Здоровье 20 февраля 2023, 23:42 Врач Малиновская рассказала, какие признаки говорят о нарушении обмена веществ Врач Малиновская заявила, что сонливость может быть признаком сбоя обмена веществ

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Некоторые неочевидные симптомы могут являться признаком нарушения обмена веществ. Медик Ольга Малиновская рассказала, на что стоит обратить внимание. Об этом сообщила «Мослента».

Специалист пояснила, что плохой метаболизм моет быть наследственным. Однако некоторые люди приобретают его в течение жизни. Причем чаще подобная проблема возникает у женщин.

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«Симптомы могут быть неспецифичными, например, сонливость, снижение работоспособности, сухость кожи, выпадение волос, перепады настроения», — рассказала Малиновская.

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Также о проблемах с обменом веществ говорит набор массы, сильная усталость и ощущение холода, написало utro.ru.