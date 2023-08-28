28 августа 2023, 16:44
Врач Малиновская рассказала, что на сахарный диабет указывают сильная жажда и частое мочеиспускание
Явными признаками сахарного диабета считаются сильная жажда и частое мочеиспускание. Об этом «Мосленте» сообщила руководитель медицинского департамента федеральной сети лабораторий KDL Ольга Малиновская.
Также нельзя игнорировать такой симптом, как сильная утомляемость. Для подтверждения диагноза следует обратиться к специалисту, написал «ФедералПресс».
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В лаборатории можно пройти комплексный анализ «Диагностика диабета, биохимический», резюмировала врач.
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