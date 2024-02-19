Здоровье 19 февраля 2024, 16:03 Врач Малиновская рассказала, что чувство горечи во рту чаще всего появляется из-за проблем с пищеварительной системой

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Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что чувство горечи во рту указывает на очевидные проблемы со здоровьем, а именно — на хронические заболевания.

По словам специалиста, у человека с такой жалобой медики обычно выявляют проблемы в пищеварительной системе.

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«В большинстве случаев речь идет о патологиях пищеварительной системы, например, проблемах в работе желчного пузыря», — сказала Малиновская.

Иногда горьковатый привкус во рту преследует людей, в рационе у которых присутствует много жирной пищи. Таким образом, желчь накапливается в желчном пузыре, а затем попадает в пищевод.

Распространенной причиной ощущения горечи во рту являются и стоматологические проблемы, добавила Малиновская.