19 февраля 2024, 16:03
Врач Малиновская рассказала, что чувство горечи во рту чаще всего появляется из-за проблем с пищеварительной системой
Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что чувство горечи во рту указывает на очевидные проблемы со здоровьем, а именно — на хронические заболевания.
По словам специалиста, у человека с такой жалобой медики обычно выявляют проблемы в пищеварительной системе.
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«В большинстве случаев речь идет о патологиях пищеварительной системы, например, проблемах в работе желчного пузыря», — сказала Малиновская.
Иногда горьковатый привкус во рту преследует людей, в рационе у которых присутствует много жирной пищи. Таким образом, желчь накапливается в желчном пузыре, а затем попадает в пищевод.
Распространенной причиной ощущения горечи во рту являются и стоматологические проблемы, добавила Малиновская.
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