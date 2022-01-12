Врач Малиновская предостерегла переболевших ковидом от купания в проруби

Организм переболевших ковидом ослаблен, этим людям однозначно стоит воздержаться от купания в проруби на Крещение. Об этом Общественной службе новостей рассказала заведующая отделения восстановительной медицины Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская.

«Ныряние в прорубь для тех, кто уже переболел COVID-19 — не лучшая идея. Это большая нагрузка на легкие, и так пострадавшие при коронавирусной инфекции», — сказала врач.

Она добавила, что с купанием в проруби стоит быть осторожными вообще всем, поскольку это развлечение чревато спазмом легких и бронхов. Отказаться от этой традиции также стоит беременным женщинам, пожилым людям и детям.