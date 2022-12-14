Здоровье 14 декабря 2022, 03:02 Врач Малиновская посоветовала в слякотную погоду носить на ногах пакеты

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Врач Светлана Малиновская рассказала, что надетые на ноги пакеты помогут не промокнуть в сырую погоду. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Она уточнила, что этот вариант подходит для детей.

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«Перед тем, как обуваться, поместите ноги ребенка в пакеты. А как только зайдете в помещение, сразу их снимайте, иначе ноги будут сильно потеть», — рассказала врач.

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Она отметила, что в пакетах можно проделать небольшие отверстия, чтобы ступни остались сухими.