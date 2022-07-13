Врач Малиновская посоветовала не заправлять кровать сразу после пробуждения

Многие люди начинают заправлять кровать сразу после пробуждения. Однако в действительности подобный подход может быть опасным для здоровья. Таким мнением поделилась заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Минздрава МО Светлана Малиновская. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

«Не стоит убирать постель сразу по пробуждении. Дело в том, что в течение суток мы выделяем пот, и ночь не является исключением. В результате утром, когда вы сразу после пробуждения заправляете кровать, влага остается на постельных принадлежностях», — рассказала медик.

Она объяснила, что пот способен вызывать неприятный запах от постельных принадлежностей, а также может спровоцировать появление болезнетворных бактерий. По словам медика, заправлять постель стоит спустя примерно полчаса после пробуждения.