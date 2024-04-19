Здоровье 19 апреля 2024, 13:59 Врач Малиновская: паника перед экзаменами портит память

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Многие школьники перед сдачей важных экзаменов очень переживают. Излишняя тревога и паника только портят память, сообщила врач-реабилитолог Светлана Малиновская сайту «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, если мозг воспринимает информацию в состоянии стресса, она не запоминается надолго. Перед экзаменами вместо чрезмерных переживаний лучше пролистать учебники, чтобы освежить материал, сообщил сайт kp.ru.

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Кроме того, справиться с эмоциональной нагрузкой в период экзаменов помогут качественный сон, сбалансированное питание и прогулки. Школьникам лучше отказаться от кофе и энергетических напитков, отметила врач.