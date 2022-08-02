Врач Малиновская объяснила, как резкий отказ от спорта влияет на здоровье человека
Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Минздрава МО Светлана Малиновская рассказала, почему нельзя резко отказываться от занятий спортом. Об этом написала «Общественная служба новостей».
По словам медика, человек, который привык к регулярным тренировкам, во время вынужденной отмены физических нагрузок может почувствовать себя подавленно и даже впасть в депрессию.
«Между тем, каждый приверженец регулярных тренировок может попасть в ситуацию, когда у него просто не будет возможности заниматься — например, в случае смены работы, болезни или травмы. В этом случае организм, привыкший к регулярным физическим нагрузкам, может повести себя „неблагодарно“. Например, у человека начинается набор веса», — сказала Малиновская.
Врач отметила, что в любом возрасте оптимальными видами физических нагрузок будут ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде, плавание и занятия аэробикой.
«Поэтому забудьте о фанатизме в тренировках. Самые оптимальные виды физической нагрузки — это ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде, плавание, занятия аэробикой, а для людей в возрасте — небольшие силовые нагрузки для профилактики потери мышечной массы и ее тонуса. Относитесь к своему организму бережно, и он ответит вам благодарностью», — подытожила специалист.