Здоровье 06 февраля 2024, 17:27 Врач Малиновская: чиханье с зажатым носом может повредить мозг

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Нельзя чихать с зажатым носом, в противном случае слизь уйдет обратно в горло или слуховые трубы. Это чревато повреждением головного мозга, сообщила врач-физиотерапевт Светлана Малиновская в беседе с News.ru.

По словам специалиста, ни в коем случае нельзя зажимать нос, чтобы чихнуть потише. Подобная «ударная волна» может повредить сосуды носоглотки, пищевод и мозг. Воздух при чихании выходит через нос со скоростью до 120 метров в секунду, создавая давление на внутренние стенки.

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«Если создать преграду, то давление распределится по носоглотке и евстахиевой трубе, соединяющей носоглотку со средним ухом, что чревато повреждением сосудов», — отметила Малиновская.