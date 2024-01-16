Здоровье 16 января 2024, 17:38 Врач Малиева назвала конъюнктивит нетипичным симптомом гриппа

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Одним из нетипичных симптомов гриппа считается конъюнктивит, при котором воспаляется слизистая оболочка глаза. Об этом сообщила врач-педиатр Мадина Малиева в беседе с Life.

По словам специалиста, также к не распространенным признакам гриппа можно отнести насморк, светобоязнь, носовые кровотечения и нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта. Наиболее часто при гриппе встречаются отит, пневмония и фебрильные судороги.

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«Обычно заболевание длится около семи дней. Но у некоторых детей, особенно у подростков, часто наблюдается постгриппозная астения, характеризующаяся слабостью», — отметила Малиева.