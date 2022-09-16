Врач Мальченко: сосудосуживающие капли могут негативно сказаться на сердце | 360°

Здоровье 16 сентября 2022, 13:23 Поделиться Telegram

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Viber Врач Мальченко: сосудосуживающие капли могут негативно сказаться на сердце

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Врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко в разговоре с Ura.ru заявила, что использование сосудосуживающих средств от насморка больше семи дней может негативно сказаться на сердце и сосудах.

Медик объяснила, что капли воздействуют на адреналовые рецепторы, за счет чего увеличивается нагрузка на сердце.

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«Если человек пользуется каплями больше семи дней и отказаться дальше от них не может, это считается началом зависимости. Но он еще может ее перебороть, просто отменив препарат и перетерпев. Если же применение длительное, месяц, два, кто-то пользуется годами, то отказаться самостоятельно будет сложно, так как уже происходят изменения в самом строении слизистой оболочки носа, сосуды разрастаются, человек не может жить без капель в силу анатомических изменений. Помимо привыкания, капли воздействуют на адреналовые рецепторы, расположенные по всему организму, а значит и все сосуды, в том числе головного мозга, а также увеличивается нагрузка на сердце», — добавила Мальченко.

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Из-за таких капель у человека возрастает риск инсульта, гипертонии и варикоза.

«Вред наносится не только носу, но и всему организму. Повышается риск развития, например, тех же инсультов, если у человека есть к этому предрасположенность. Возникают какие-то сердечные проблемы, гипертония. И раз идет нагрузка на сосуды, то увеличиваются шансы развития варикоза», — резюмировала врач.

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