Здоровье 11 сентября 2023, 15:13 Врач Макушкина назвала ранние морщины и отеки признаками выраженного алкоголизма

Читать 360tv в

Чрезмерное употребление алкоголя сказывается на внешности. Люди с зависимостью склонны к появлению ранних морщин и отеков, сообщила врач-дерматовенеролог Лариса Макушкина в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, также в спиртных напитках содержится большое количество сахара и дрожжей, которые провоцируют акне. Кроме того, процессы старения кожи ускоряются из-за снижения выработки коллагена при употреблении алкоголя.

Реклама

Врач отметила, что спиртное провоцирует вымывание кальция, который отвечает за здоровье зубов.