11 сентября 2023, 15:13
Врач Макушкина назвала ранние морщины и отеки признаками выраженного алкоголизма
Чрезмерное употребление алкоголя сказывается на внешности. Люди с зависимостью склонны к появлению ранних морщин и отеков, сообщила врач-дерматовенеролог Лариса Макушкина в беседе с Lenta.ru.
По словам специалиста, также в спиртных напитках содержится большое количество сахара и дрожжей, которые провоцируют акне. Кроме того, процессы старения кожи ускоряются из-за снижения выработки коллагена при употреблении алкоголя.
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Врач отметила, что спиртное провоцирует вымывание кальция, который отвечает за здоровье зубов.
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